Вологодчина вошла в ТОП-30 соцэконом рейтинга регионов за 2016 год

МОСКВА/ВОЛОГДА, 31 мая — РИА Новости. Вологодская область вошла в тридцатку российских регионов по результатам рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2016 года, подготовленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг", входящим в медиагруппу МИА "Россия сегодня",

По сравнению с 2015 годом, область поднялась с 37 на 29 место среди 85 российских регионов.

Как отмечается в комментарии к рейтингу, в 2016 году 33 региона улучшили свои позиции, 12 регионов остались на прежних местах, а 40 — сдали позиции. "Позитивную динамику показали преимущественно субъекты РФ, в которых хорошо развит ОПК, АПК, а также регионы Северного Кавказа", — говорится в комментарии.

"Несмотря на многие опасения, область справилась как с внешними, так и внутренними вызовами. Вологодчина сегодня — одна из самых экономически развитых областей России. Правительство Вологодской области сделало ставку на диверсификацию экономики, что позволило увеличить роль важных для области отраслей, таких как деревообработка, химическое и целлюлозно — бумажное производства, пищевая промышленность", сказал сенатор от Вологодской области Николай Тихомиров, комментируя результаты рейтинга, Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

В свою очередь председатель Общественной палаты области Ольга Данилова напомнила, что в регионе принята и реализуется программа антикризисного управления, в основу которой положен принцип риск-менеджмента, позволяющий работать на опережение и создать задел для будущего развития.

"Это позволило сохранить и социальную, и экономическую стабильность в регионе, достичь положительной динамики по ключевым направлениям", — отметила Данилова.

Политолог Андрей Патралов заявил, что положительная динамика, которую область демонстрирует последние годы в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, свидетельствует о правильном курсе, выбранном руководством региона.