В Севастополе частично восстановили доступ к Яндексу и "Вконтакте"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Доступ части пользователей в Севастополе к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru восстановлен, проблема оперативна решена за счет маршрутизации, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления информатизации и связи правительства Севастополя Владимир Георгиу.

В среду пользователи соцсетей и СМИ Севастополя, использующие услуги компании "Телекоммуникационные системы" (ТКС) сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru, а также соцсети "Вконтакте". Позднее они сообщили, что доступ к российским ресурсам снова появился.

"Доступ пользователей был оперативно восстановлен за счет изменения маршрутизации трафика, который шел через Украину на каналы российских провайдеров", — сказал Георгиу.

На вопрос о том, может ли подобная ситуация возникнуть у пользователей других провайдеров Севастополя, представитель правительства города ответил: "Вероятнее всего нет, это была больше техническая ошибка".

Указ президента Украины Петра Порошенко о продлении антироссийских мер вступил в силу 17 мая. В расширенную версию санкционного списка попали 1228 человек и 468 фирм и компаний. В соответствии с документом на Украине запретили доступ к соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники", к Яндексу и Mail.ru.

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