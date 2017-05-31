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Общество

Эксперты рассказали, как выбрать няню, с которой не страшно оставить детей

16:4831.05.2017
(обновлено: 16:49 31.05.2017)
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© Fotolia / Robert KneschkeСемья. Архивное фотоСемья. Архивное фото
© Fotolia / Robert Kneschke

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неожиданные вопросы на интервью, видеокамеры в доме и диктофон на прогулке: эксперты рассказали РИА Новости, как выбрать для своего ребенка няню, с которой его не страшно будет оставить наедине.

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / katya_naumova
Бастрыкин поручил проверить регионы после сообщений о жестокости нянь

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на этой неделе поручил своим подчиненным проверить наличие в регионах случаев жестокого обращения нянь с детьми во время отсутствия их родителей. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, поводом для проверки стал сюжет одного из федеральных каналов. Случаи жестокого обращения были зафиксированы в Татарстане, Башкортостане, Москве и Еврейской автономной области.

Поиск няни: довериться профессионалам

Директор московского агентства по подбору персонала Алла Аверина предупреждает, что пускать чужого человека в семью – это всегда риск.

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© Фото Дэборы Хонное, предоставлено фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам"
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"У агентства больше возможностей для проверки персонала: имеется определенная картотека с анкетами, резюме, рекомендациями, медицинскими справками, которые периодически обновляются. Есть "черные списки", которые ходят между агентствами и не выкладываются в интернет", — пояснила она РИА Новости.

По словам Авериной, "черным спискам" в интернете доверять стоит не всегда, поскольку из-за непониманий и личных обид наниматели могут туда внести и хорошую няню. Как отметила эксперт, зачастую няни, которых агентства "отбраковывают" из-за непрофессионализма, идут в "произвольное плавание" — расклеивают объявления о своих услугах или размещают свои анкеты на интернет-сайтах.

Ребенок на коленях у взрослого
© Fotolia / altanaka
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"Конечно, в интернете и хорошие няни, но я бы не советовала через свой дом пропускать непроверенный персонал. Может, повезет, а, может, и нет. Лучше обратиться в агентство, это намного правильней и результативней. Несмотря на то, что агентству надо платить, лучше заплатить и перестраховаться, ведь пускать чужого человека в семью – это всегда риск", — убеждена Аверина.

Она отметила, что в специализированных агентствах у всех кандидатов уже есть необходимый пакет документов – от справок о несудимости до дипломов об образовании. При желании клиента на собеседовании с няней могут даже предоставить полиграф.

© Fotolia / hotographee.euВзрослый рядом с спящим младенцем
© Fotolia / hotographee.eu
Взрослый рядом с спящим младенцем

Самостоятельный поиск

Однако хорошую няню можно найти и самостоятельно, убеждена консультант по поиску и подбору няни Светлана Тошич.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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"Я категорически не согласна с тем, что в интернете ищут себе работу только няни, забракованные агентствами. Сколько бы ни было агентств на рынке, они все не могут переработать тот объем людей, которые хотели бы быть нянями. Другой вопрос – как из этой массы желающих отобрать тех, кто пришел в эту профессию не случайно и способен быть действительно хорошей няней", – отметила она в беседе с РИА Новости.

По словам Тошич, при системном подходе к поиску хорошую няню можно найти максимум за две недели. "Самая большая сложность заключается в том, чтобы выделить достаточно времени и поговорить с достаточным количеством людей", — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, алгоритм поиска достаточно прост: сначала нужно разместить объявление о вакансии на тематических интернет-площадках, указав место работы, возраст ребенка и уровень оплаты. "Вы сразу получите много откликов. Потом нужно сесть и три дня себе выделить на то, чтобы с этими откликами поработать. Надо звонить и уточнять, насколько няни заинтересованы в работе. Вы удивитесь, но на этом этапе отсеются 90% от тех, кто откликнулся на вакансию", — отметила Тошич.

Пустая детская кроватка с игрушками. Архивное фото
© Fotolia / bananna
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У оставшихся кандидаток должен быть хороший русский язык и четкое намерение работать на ваших условиях – этого достаточно для того, чтобы пригласить их на личное собеседование.

"Нужно собрать человек восемь и пригласить их на собеседование либо в один день, либо максимум в два дня. На разговор с каждой потенциальной няней нужно выделить 40-60 минут. Тогда у вас будет понимание обо всех кандидатках, среди которых вы выберете ту, с кем вам было общаться легко и приятно, и кого вы готовы пригласить на пробные дни", — рассказала эксперт.

© РИА Новости / Кирилл БрагаДети играют на площадке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Дети играют на площадке. Архивное фото

Стрессовое интервью: заставить няню нервничать

В феврале 2016 года Россию всколыхнуло страшное событие: няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова жестоко расправилась с четырехлетней девочкой, за которой присматривала. Врачи признали, что няня страдала хроническим психическим расстройством. После инцидента Бобокулова была отправлена на принудительное психиатрическое лечение.

Работа полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в одном: личное собеседование — главный способ выявить как положительные, так и отрицательные стороны потенциальной няни для вашего ребенка. Неудобные места для интервью, неожиданные вопросы и даже в чем-то провокационное поведение будущего работодателя выдаст няню "с головой" — это будет лучшей проверкой на ее стрессоустойчивость и адекватность.

"Я вообще за то, чтобы делать интервью стрессовым, чтобы человек максимально быстро устал, чтобы ему было некомфортно. Так няня покажет, как она реально себя ведет во время стрессовых ситуаций, которых при общении с детьми бывает немало. Сделайте вид, что не расслышали ответа, резко перебейте на середине фразы, попросите повторить. Если няня начнет раздражаться, это уже будет "звоночком". Терпеливые и хорошие няни наоборот постараются проявить эмпатию и дружелюбие. Стрессоустойчивую няню, которая пройдет такое собеседование, смело можно оставлять с ребенком", — рассказала Тошич.

Работа полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По словам Аллы Авериной, агентства по подбору персонала проводят предварительные собеседования с потенциальными кандидатами на позицию няни, в которых участвуют психологи. Они же стараются подобрать клиенту няню, которая больше всего ему подходит, в том числе и по темпераменту. Собеседница агентства тоже считает, что чем больше вопросов вы задаете на интервью, тем проще понять, что за человек перед вами.

"Нужно больше разговаривать. Не на пять минут прибежать, а выделить два-три часа для собеседования. Просите рассказать о себе. Если няня спокойно и логично отвечает на все вопросы, значит, с ней можно работать", — сказала она РИА Новости.

© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду

Видеокамера в квартире, диктофон на прогулке

Светлана Тошич убеждена, что если человек нанимает няню самостоятельно, не обращаясь в агентство, необходимо заключить с ней трудовой договор или – самый распространенный вариант — договор об оказании услуг.

Больничная палата. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Договор нужен для того, чтобы в случае чего вы могли на работника, который не оказал вам услугу или оказал ее в недостаточно хорошей степени, подать в суд, то есть каким-то образом защитить свои права", – отметила собеседница агентства.

Кроме этого, при трудоустройстве в семью няня должна предоставить все необходимые медицинские анализы, включая анализ на ВИЧ и флюорографию, а также – если нужно – справку о несудимости. "Если маме очень важно, она может попросить няню принести такую справку. Другое дело, если няня приехала из-за рубежа, она быстро ее получить не сможет — такой документ выдается по месту жительства", — сказала Тошич.

Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Немаловажным эксперт считает и установку в квартире камер видеонаблюдения, правда, по закону, няню придется предупредить о том, что ведется видео- или аудиозапись.

"Если есть возможность поставить камеру — это хорошо. Единственное, что нужно решить – станете ли вы просматривать записи или же будете наблюдать за няней в онлайн-режиме. Все хорошие няни наоборот всегда за камеры, потому что тогда их никто не сможет обвинить в том, чего не было. Это своего рода защита и для них. Диктофон на прогулке – тоже очень хорошо", — поделилась с РИА Новости эксперт.

© Fotolia / katya_naumovaРебенок
© Fotolia / katya_naumova
Ребенок

Когда бить тревогу? Взгляд психолога

Как рассказала РИА Новости психолог, преподаватель Московского института психоанализа Марина Пономарева, если у ребенка после общения с няней изменилось поведение — улыбчивый активный малыш стал подавленным, или же, наоборот, из спокойного превратился в гиперактивного, — это должно стать тревожным "звоночком".

"Если что-то будет происходить не так, если ребенок переживает какой-то стресс, то у него соответственно начнет меняться поведение, состояние", — пояснила психолог.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По словам Пономаревой, в разном возрасте ребенок может выдавать разную реакцию, связанную со стрессовым состоянием. Ребенок, уже умеющий говорить, сможет объяснить, что его тревожит, за грудным ребенком следует понаблюдать внимательней.

"Ребенок довербального периода, то есть, до того момента, пока он не начал разговаривать, будет выдавать симптомы телесно. Это могут быть какие-то психосоматические реакции, например, может проявиться аллергия. Также очень важно наблюдать за тем, как ребенок себя ведет рядом с няней – пугливый он или нет, капризный или спокойный", — сказала собеседница агентства. При этом она добавила, что не стоит впадать в крайности и каждую аллергию принимать за реакцию на плохое обращение няни.

Пономарева также отметила, что постоянная смена нянь может негативно повлиять на психику ребенка.

"Конечно, для него это будет в любом случае стрессовая ситуация. Чем чаще вы меняете нянь, тем больше таких стрессовых ситуаций создаете. К каждому новому человеку ребенку нужно как-то привыкать, приспосабливаться, узнавать его. Если он привязался к няне, и она потом куда-то пропала, а потом ситуация повторилась, то для ребенка это очень травматично. Потому что, прежде всего, для детей важна стабильность и постоянство – это создает им ощущение безопасности, что является залогом здорового психического развития", — пояснила психолог.

© Fotolia / Irina84Семья на прогулке
© Fotolia / Irina84
Семья на прогулке

Корни непонимания

Камнем преткновения в отношениях няни с работодателем может стать вопрос оплаты. "Не стоит занижать оплату няни, потому что если она и не знает размер средней оплаты, то со временем так или иначе узнает. И тогда она будет или требовать с вас большую оплату, или параллельно будет искать новое место где-то на стороне. К нам в агентство не раз приходили няни вместе с ребенком, с которым они сидят, и интересовались вакансиями. Это, конечно, абсурд", — делится своим опытом Аверина.

Ребенок играет в мяч. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Эксперты рекомендуют платить няне не больше средней рыночной зарплаты по городу, при этом отмечают, что няни с российским гражданством более востребованы и хорошо осведомлены об этом, соответственно, за свои услуги они будут просить больше.

Светлана Тошич рекомендует договариваться с няней не о почасовой оплате, а о фиксированной зарплате за определенный период – как правило это календарный месяц. "В противном случае няня начинает высчитывать каждые лишние пятнадцать минут, которые она пробыла с вашим ребенком", — пояснила Тошич РИА Новости. По словам эксперта, в настоящее время зарплата няни в Москве начинается от 55 тысяч рублей за месяц при занятости примерно 10 часов в день.

Опрошенные РИА Новости эксперты также отметили, что резонансные случаи жестокого обращения нянь с детьми – скорее исключение, чем правило. Расстаются с нянями чаще из-за непониманий на бытовом уровне.

"Теоретически я допускаю, что если пустить случайного человека в дом – может произойти все, что угодно. Однако по результатам большого опроса на тему причин расставания с няней мы сделали следующий вывод — чем меньше мама понимает, какая ей нужна няня, чем меньше в доме правил, которые понятны всем членам семьи, включая ребенка, тем хуже там работать няне. В таких семьях постоянно текучка нянь, постоянные претензии к ним", — говорит Светлана Тошич.

Школьники за компьютерами. Архивное фото
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В свою очередь Алла Аверина заявила РИА Новости, что инциденты с домашним персоналом зачастую возникают на пустом месте. "Один клиент позвонил и заявил, что у него украли часы, однако спустя неделю перезвонил и извинился. Часы он нашел. Другая клиентка пожаловалась, что у нее украли кольцо, а потом выяснилось, что это не так", — сказала директор агентства.

"Если клиент адекватный, то и няню он подберет по себе. Единственное, что если в агентстве мы отбраковываем нестрессоустойчивый персонал, то клиентов таких мы отбраковать не можем", — поделилась Аверина.

Как в свою очередь отметила Светлана Тошич, основной критерий, который позволяет определить, хорошая у вас няня или нет – это то, помогает ли она в гармоничном развитии ребенка в соответствии с вашими целями воспитания. "А все непонимания можно разрешить", — убеждена эксперт.

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