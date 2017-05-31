Владимирская область намерена в 2017 году увеличить турпоток на 10%

ВЛАДИМИР, 31 мая — РИА Новости. Владимирская область планирует увеличить в 2017 году туристический поток до 4,4 миллиона человек, что на 10% больше прошлогоднего уровня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Владимирского Заксобрания.

"В течение 2016 года область посетило 4 миллиона туристов и экскурсантов. В этом году область готова принять на 800 тысяч человек больше, чем в прошлом. Такого показателя планируется достичь в основном за счет создания и развития нового туристического проекта "Золотое кольцо 2.0", а также увеличения новых туристических маршрутов области", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос о создании "Золотого кольца 2.0" был рассмотрен еще на заседании Совета законодателей ЦФО. По его словам, помимо Владимирской области, в новый проект готовы войти Тульская и Калужская области.

"Большие перспективы мы связываем с брендом "Золотое Кольцо России". Он существует уже 50 лет. Сейчас в него входит 8 городов. Наверное, пришло время обновить этот туристический маршрут. Мы сейчас много работаем над тем, чтобы туристический потенциал нашего края рос, приняли ряд законов, которые позволяют, в том числе, стимулировать развитие туризма. Это, в частности, закон о патентной деятельности, закон о поддержке народных промыслов. На сегодняшний день находится на рассмотрении проект регионального закона о господдержке туристической деятельности и туризма", — цитирует пресс-служба регионального заксобрания слова Киселева.

Рост турпотока во Владимирскую область, по словам председателя Заксобрания, это результат работы всех жителей региона. "В нашей области живут очень гостеприимные люди. То, что из года в год увеличивается поток туристов, это заслуга работников гостиничного бизнеса, сферы услуг, общепита, всех наших граждан, всей единой команды Владимирской области", — добавил Киселев.