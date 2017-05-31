В СФ обсудят, с какого возраста дети могут находиться на улице без взрослых

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Совете Федерации обсудят возможные законодательные меры по ограничению возраста детей, с которого они могут находиться на улице без сопровождения взрослых, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это предложение (определить возраст ребенка, который может самостоятельно находиться на улице – ред.) заслуживает внимания", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что дав соответствующее поручение комитету по соцполитике, другим комитетам тоже нужно внимательно изучить законодательство на этот счет.

Сенатор отметила, что "вопрос установления возраста для несовершеннолетних – это прерогатива субъектов РФ, поскольку они отличаются климатическими, природными условиями, религиозными". В России есть примеры соответствующих законов на региональном уровне, которые запрещают детям до семи лет находиться на улице без сопровождения взрослых.

Матвиенко уверена, что должна быть общественная дискуссия по этому вопросу, поскольку "попытки все унифицировать могут нанести вред".