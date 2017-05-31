Власти Адыгеи выделят пострадавшим от паводка семьям по 10 тысяч рублей

МАЙКОП, 31 мая — РИА Новости. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился выделить из республиканского бюджета материальную помощь семьям, пострадавшим от паводка, в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти республики.

По уточненным данным, подтопленными в результате паводка в Адыгее, начиная с 24 мая, оказались 299 домов и 814 подворий, в которых проживают более 2,8 тысячи человек.

"Помощь составит по 10 тысяч рублей на каждое домовладение. Людям нужна сейчас поддержка. Люди потеряли и имущество, и огороды. Компенсации по полной или частичной потере имущества будут еще оформляться, но эти средства сейчас семьям помогут", — цитируют в пресс-службе слова Кумпилова.

При этом, врио главы подчеркнул, что выплаты будут производиться не только там, где вода зашла непосредственно в дома, но и там, где подтоплены были только дворы и огороды.

Профильные ведомства готовят соответствующие поручения на выделение помощи.

В целом по предварительным подсчетам, ущерб от паводка в Адыгее составил уже более 262 миллионов рублей.

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