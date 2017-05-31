В Ленобласти 2-3 июня ожидается мокрый снег и ветер до 18 м/с

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Ленинградской области 2-3 июня, ожидаются осадки с мокрым снегом и ветер до 15-18 метров в секунду, сообщает главк МЧС России по Ленинградской области.

"Второго июня по Ленинградской области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, 02-03 июня ожидаются осадки с мокрым снегом", — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что 2-3 июня повышается вероятность ДТП, отключений электроэнергии в связи с обрывами линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев, обрушения ветхих и слабо укрепленных конструкций, увеличивается вероятность происшествий с участием крупных и маломерных судов на воде.

В московском регионе ураган прошел в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, около 200 человек пострадали в Москве и области при разгуле стихии, 15 человек погибли. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.