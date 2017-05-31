В ОП предложили отслеживать интернет-активность детей в школах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В общественной палате (ОП) РФ подготовили комплекс предложений для плана мероприятий в рамках Десятилетия детства, в частности, в ОП предлагают устанавливать в школах трафик-инспектора для Wi-Fi, чтобы отслеживать, какие страницы в сети посещают дети, и проводить альтернативные квесты на тему подростковых отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетие детства. Глава государства также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"В ближайшее время правительству будут направлены предложения для включения в план мероприятий Десятилетия детства", — сообщили РИА Новости в ОП РФ.

В пресс-службе палаты пояснили, что у члена комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОП РФ Юлии Зимовой, в частности, есть целый комплекс мер по профилактике суицидов, вызванных действями "групп смерти" в соцсетях.

"Минобру мы будем предлагать повышать квалификацию психологов, работающих в школах, а также уровень компьютерной грамотности родителей. Также будем рекомендовать больше работы проводить через интернет, в том числе внеклассной, и устанавливать трафик-инспектора для школьного Wi-Fi. Это позволит анализировать страницы, которые посещают школьники", — цитирует Зимову пресс-служба ОП.

По словам общественницы, Росмолодежи также будет рекомендовано делать упор на интернет, в том числе создавать интернет-квесты. "Любые провокационные темы в интернете подаются в формате квестов, которые затягивают детей. Получается, что эта ниша бесплатных молодежных "занимашек" в интернете практически свободна. Сейчас у Росмолодежи есть исторические квесты. Можно давать задания на тему подростковых отношений… Считаю, что этот опыт обязательно нужно использовать", — пояснила Зимова.

Кроме этого, профильным ведомствам будет предложено внедрить общественный мониторинг состояния здоровья детей в учреждениях для детей-сирот с возможностью последующей диспансеризации.

"Сегодня детям с особыми потребностями в детских домах уделяется недостаточно внимания как стороны общества, так и государства. Таких детей сейчас очень много — нужно более внимательно следить за их здоровьем, к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход. Это также увеличит их шансы на усыновление. Мы хотим, чтобы лучшие специалисты в разных сферах периодически осматривали этих детей и делали это регулярно", — сказала член ОП РФ.

Зимова также предложила министерству здравоохранения открыть кабинеты психотерапевтов в детских поликлиниках, которые "будут работать как для детей, так и для родителей".