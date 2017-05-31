Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанием мальчика на Арбате

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Необходимо разобраться в ситуации с задержанным на Арбате мальчиком, также нужно начать соответствующую работу по изменению закона о безнадзорности и беспризорности, если в этой области накопился опыт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что 27 мая московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания на улице Воздвиженка мальчика, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отделение полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.

"Всех действительно всколыхнула ситуация с этим мальчиком. И я думаю, нужно здесь разбираться и с данной ситуацией, и с системными вопросами, которые касаются безопасности", — сказала Москалькова журналистам в Совете Федерации.

Она также отметила, что на ее практике не было случаев, когда ребенка в сопровождении взрослых задерживали сотрудники полиции.

"Если сегодня у нас накоплен опыт, требующий изменения этих законодательных норм, то нужно с этим работать", — сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли вносить изменения в федеральный закон о безнадзорности и беспризорности.

Омбудсмен также добавила, что на федеральном уровне регламентировать возраст ребенка, с которого он сможет находиться на улице без сопровождения взрослых, а также время и перечень тех родственников, в сопровождении которых он может находиться на улице, было бы неправильно, так как рамочный закон определяет общие нормы, а закон субъектов РФ с учетом региональных особенностей уже определит его детали.