В Югре частные лагеря и базы отдыха примут в течение года 20% детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере 20% детей в Югре смогут отдохнуть до конца года в негосударственных организациях, оказывающих оздоровительные услуги, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В настоящее время на территории Югры в окружной реестр включено более 20 негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере детского отдыха и оздоровления, большинство из них — лагеря с дневным пребыванием.

"В 2017 году отдыхом и оздоровлением в негосударственных организациях будет охвачено 20% от общей численности несовершеннолетних югорчан, отдохнувших в оздоровительных организациях", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-центре отметили, что сеть частных детских лагерей и баз отдыха развивается пока менее чем в половине муниципалитетов региона, и власти округа считают, что сегодня существует необходимость в активизации работы по привлечению бизнеса в эту сферу.

"Вопросу вовлечения новых партнеров с использованием механизма государственно-частного партнерства правительством округа, губернатором Югры уделяется большое внимание", — приводит пресс-центр слова заместителя главы региона Всеволода Кольцова, призвавшего органы исполнительной власти и муниципалитеты активизировать работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что охват детей школьного возраста летним отдыхом в Югре составит в целом около 74 тысяч человек, при этом более 22 тысяч из них отправятся отдыхать за пределы автономного округа.

Другие новости региона читайте здесь