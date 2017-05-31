Власти выделят деньги на отдых детей, пострадавших при пожарах в Сибири

ГОРКИ, 31 мая — РИА Новости. Из резервного фонда будут выделены средства на отдых детей, пострадавших во время пожаров в Сибири, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Еще один момент, он частный, но все равно важный. Он касается отдыха детей из регионов, где в этом году произошли чрезвычайные ситуации. Из-за пожаров в Иркутской области. Пострадали граждане и семьи, тяжелый период для детей. Чтобы их поддержать, мы на правительстве приняли решение выделить из резервного фонда деньги на отдых детей из таких семей. Документы в принципе подготовлены", – заявил Медведев на совещании.