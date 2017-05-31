В Хабаровске за халатность уволили нескольких сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ряд сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Хабаровскому краю уволены по результатам служебной проверки, после нападения на общественную приемную ФСБ в регионе, сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший был уничтожен. Тело погибшего посетителя отправили на родину — в Узбекистан. Погибшего офицера похоронили в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ, связи с событиями, связанными с нападением на сотрудников ФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске в апреле 2017 года, директором Росгвардии Виктором Золотовым в отношении руководства и сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю была назначена служебная проверка.

Сотрудники главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии выясняют причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Материалы проверки уже направлены в органы следствия и прокуратуры. После их рассмотрения в отношении сотрудников будет принято соответствующее процессуальное решение

"Директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым принято решение об увольнении по отрицательным мотивам ряда должностных лиц центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю, которые допустили халатность при выполнении служебных обязанностей и утратили контроль за оборотом оружия. Их руководители в Восточном округе войск национальной гвардии РФ будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Глава Росгвардии Золотов неоднократно подчеркивал, что "руководство Росгвардии занимает принципиальную позицию в отношении военнослужащих и сотрудников, преступивших закон".