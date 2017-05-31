В Подмосковье в среду ожидаются сильный ветер, гроза и дождь

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сильный ветер до 24 метров в секунду и гроза с дождем ожидаются в Подмосковье, сообщает главк МЧС России по Московской области.

"ГУ МЧС России по Московской области предупреждает: сегодня, 31 мая 2017 года, на территории Подмосковья с сохранением до 07.00 часов утра 1 июня ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду (по данным ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды")", — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что есть вероятность повреждения линий электропередач, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.