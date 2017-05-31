Москалькова попросила сенаторов обратить внимание на жалобы в сфере ЖКХ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила сенаторов Москвы обратить внимание на жалобы граждан в сфере ЖКХ.

"Люди жалуются на завышенную плату за коммунальные услуги, непрозрачную очередь на капитальный ремонт и на непрозрачную очередь получения социального жилья… Я хотела бы попросить сенаторов от Москвы особенно обратить на это внимание", — сказала Москалькова в ходе выступления на заседании в Совете Федерации в среду.

Она также отметила, что вопросы защиты жилищных прав граждан занимает первое место среди других социальных прав по количеству полученных аппаратом уполномоченного обращений.