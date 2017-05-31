Власти Адыгеи оценили ущерб от паводка

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Общая сумма ущерба в результате подтопления в Адыгее, по предварительным данным, превысила 262 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы республики.

Из-за подтопления в результате обильных осадков с 26 мая в Шовгеновском, Красногвардейском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи был введен режим ЧС. Во вторник в двух районах он был снят.

В среду врио главы республики Мурат Кумпилов провел видеоселектор с главами пострадавших от паводков районов. По данным властей, из республиканского бюджета на каждое пострадавшее домовладение будет выделено по 10 тысяч рублей. По словам Кумпилова, главам территорий необходимо подготовить соответствующие документы на этот вид поддержки, вместе с тем нужно тщательно проанализировать ущерб, нанесенный имуществу населения для подготовки дифференцированной федеральной помощи в рамках объявленного ЧС.

"Общая сумма ущерба, нанесенного стихией, по предварительным данным властей республики, превысила 262 миллиона рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадало 814 подворий, 299 домов, четыре социально значимых и 22 инфраструктурных объекта, семь административных зданий.

Отмечается, что наибольший ущерб стихией был нанесен в Шовгеновском районе, где произошел прорыв дамбы. Там было подтоплено 466 домовладений, более 3 тысяч гектаров сельхозугодий. Насчитывается 15 аварийных домов. Общий ущерб в районе оценивается в 186 миллионов рублей. По данным ведомства, в настоящий момент электроснабжение практически полностью восстановлено. Ведутся работы на дамбах. Как отметили в ведомстве, руководству минстроя дано поручение проанализировать качество ранее построенных дамб и в случае необходимости – вести претензионную работу с подрядчиками.

По данным министра сельского хозяйства Адыгеи Юрия Петрова, от стихии пострадало более 12,5 тысячи гектар сельхозугодий, но часть культур еще можно пересеять. Отмечается также, что в настоящий момент проходит вакцинирование населения от гепатита А, проводится дезинфекционная обработка населенных пунктов.

По информации начальника Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Митрова, на территории Адыгеи до 3 июня ожидаются обильные осадки. На сегодняшний день, вышедшие из берегов реки Фарс и Лаба находятся в норме. Повышение на 85 сантиметров произошло накануне, во вторник, на реке Чехрак.

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