США
31.0531 мая13:30МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти Адыгеи оценили ущерб от паводка

13:1931.05.2017
060
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРегионы России. Республика Адыгея. Архивное фотоРегионы России. Республика Адыгея. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Общая сумма ущерба в результате подтопления в Адыгее, по предварительным данным, превысила 262 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы республики.

Из-за подтопления в результате обильных осадков с 26 мая в Шовгеновском, Красногвардейском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи был введен режим ЧС. Во вторник в двух районах он был снят.

В среду врио главы республики Мурат Кумпилов провел видеоселектор с главами пострадавших от паводков районов. По данным властей, из республиканского бюджета на каждое пострадавшее домовладение будет выделено по 10 тысяч рублей. По словам Кумпилова, главам территорий необходимо подготовить соответствующие документы на этот вид поддержки, вместе с тем нужно тщательно проанализировать ущерб, нанесенный имуществу населения для подготовки дифференцированной федеральной помощи в рамках объявленного ЧС.

"Общая сумма ущерба, нанесенного стихией, по предварительным данным властей республики, превысила 262 миллиона рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадало 814 подворий, 299 домов, четыре социально значимых и 22 инфраструктурных объекта, семь административных зданий.

Отмечается, что наибольший ущерб стихией был нанесен в Шовгеновском районе, где произошел прорыв дамбы. Там было подтоплено 466 домовладений, более 3 тысяч гектаров сельхозугодий. Насчитывается 15 аварийных домов. Общий ущерб в районе оценивается в 186 миллионов рублей. По данным ведомства, в настоящий момент электроснабжение практически полностью восстановлено. Ведутся работы на дамбах. Как отметили в ведомстве, руководству минстроя дано поручение проанализировать качество ранее построенных дамб и в случае необходимости – вести претензионную работу с подрядчиками.

По данным министра сельского хозяйства Адыгеи Юрия Петрова, от стихии пострадало более 12,5 тысячи гектар сельхозугодий, но часть культур еще можно пересеять. Отмечается также, что в настоящий момент проходит вакцинирование населения от гепатита А, проводится дезинфекционная обработка населенных пунктов.

По информации начальника Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Митрова, на территории Адыгеи до 3 июня ожидаются обильные осадки. На сегодняшний день, вышедшие из берегов реки Фарс и Лаба находятся в норме. Повышение на 85 сантиметров произошло накануне, во вторник, на реке Чехрак.

Другие новости региона читайте здесь

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена