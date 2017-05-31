Рособрнадзор передал в МВД список сайтов, продающих "задания ЕГЭ"

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Рособрнадзор передал в Министерство внутренних дел список сайтов, которые предлагают купить якобы экзаменационные задания ЕГЭ, сообщил глава надзорного ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной сдаче экзаменов.

"Буквально сегодня утром мы направили очередное письмо в Министерство внутренних дел (с перечнем сайтов), которые якобы предлагают задания для сдачи ЕГЭ, тем самым вводя в заблуждение сдающих экзамен", — сказал Кравцов.

Он также отметил, что с каждым годом таких мошенников, которые продают якобы настоящие экзаменационные материалы ЕГЭ, становится все меньше и меньше.

"Я еще раз обращаюсь ко всем, что никаких утечек экзаменационных материалов нет, и нужно рассчитывать только на свои знания", — добавил Кравцов.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.