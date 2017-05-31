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Общество

Эксперт рассказал, как в России соблюдают антитабачный закон

13:1231.05.2017
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© Fotolia / jhk2303Знак Курение запрещено. Архивное фотоЗнак Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / jhk2303

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выполняемость антитабачного закона в России снижается, заявил замдиректора НИИ пульмонологии ФМБА России Николай Антонов.

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"Мы видим, что в последние годы выполняемость статей закона начала снижаться… Курение в ресторанах — около 20%, в домашних условиях тоже, и на рабочем месте тоже около 20%… Курение дома — сложная проблема, поскольку там находятся не только взрослые, но и дети, которые являются пассивными курильщиками", — сказал Антонов на пресс-конференции.

Он отметил, что в России более 40% курильщиков страдают высокой степенью никотиновой зависимости и вряд ли смогут бросить курить самостоятельно, без помощи медиков и назначения лекарственных препаратов.

"Очень опасная ситуация по резкому росту курения кальянов и электронных сигарет. К сожалению, они не подпадают под наш федеральный закон", — добавил Антонов.

Звезды, которые бросили курить
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктер Данила Козловский бросил курить, когда начал сниматься в фильме "Легенда №17". Одной из причин отказа от этой привычки было замечание Татьяны Борисовны Харламовой, констатировавшей: "Валерка не курил".Актер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля Вишневый сад на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Данила Козловский бросил курить, когда начал сниматься в фильме "Легенда №17". Одной из причин отказа от этой привычки было замечание Татьяны Борисовны Харламовой, констатировавшей: "Валерка не курил".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Машков бросил курить еще в 2001 году. Актера тогда пригласили в Голливуд сниматься в фильме "15 минут славы" вместе с Робертом Де Ниро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки.Актер Владимир Машков на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Машков бросил курить еще в 2001 году. Актера тогда пригласили в Голливуд сниматься в фильме "15 минут славы" вместе с Робертом Де Ниро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭвелина Бледанс бросила курить, потому что решила, что сигареты угрожают ее здоровью, красоте и долголетию. Телеведущая уверена, что никакие заговоры, пластыри или книжки для этого не нужны: главное - принять это решение в своей собственной голове.Актриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эвелина Бледанс бросила курить, потому что решила, что сигареты угрожают ее здоровью, красоте и долголетию. Телеведущая уверена, что никакие заговоры, пластыри или книжки для этого не нужны: главное - принять это решение в своей собственной голове.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАктер Андрей Мерзликин уверен, что курить начинают от безделья или от невежества. Он бросил курить за один день и считает, что ему в этом плане по-настоящему повезло.Актер Андрей Мерзликин на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран азиатско-тихоокеанского региона Меридианы Тихого во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Актер Андрей Мерзликин уверен, что курить начинают от безделья или от невежества. Он бросил курить за один день и считает, что ему в этом плане по-настоящему повезло.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНародный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой отказался от вредной привычки во время съемок фильма "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в роль хирурга, он сходил на настоящую операцию и увидел, как выглядят легкие курильщика. Больше он не курил.Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой отказался от вредной привычки во время съемок фильма "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в роль хирурга, он сходил на настоящую операцию и увидел, как выглядят легкие курильщика. Больше он не курил.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПевец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 40 лет. Он признался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. "Курить в резервации мне показалось унизительным", - рассказал артист в одном из интервью.Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Певец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 40 лет. Он признался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. "Курить в резервации мне показалось унизительным", - рассказал артист в одном из интервью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМузыканту Андрею Макаревичу в один прекрасный день просто расхотелось курить регулярно. Но артист признается, что иногда в курящей компании он позволяет себе сигарету.Музыкант Андрей Макаревич на площадке №1 космодрома Байконур,
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Музыканту Андрею Макаревичу в один прекрасный день просто расхотелось курить регулярно. Но артист признается, что иногда в курящей компании он позволяет себе сигарету.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян бросил курить в 42 года. По его словам, к этому поступку его подтолкнул собственный организм. Затяжная депрессия и проблемы с сосудами привели к тому, что организм просто послал "импульс в головной мозг, что хватит".Актер Дмитрий Харатьян на съемках концерта, посвященного вручению премии имени Владимира Высоцкого Своя колея, в телецентре Останкино
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Актер Дмитрий Харатьян бросил курить в 42 года. По его словам, к этому поступку его подтолкнул собственный организм. Затяжная депрессия и проблемы с сосудами привели к тому, что организм просто послал "импульс в головной мозг, что хватит".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАртист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.Александр Збруев на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Артист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.
© AP Photo / Markus SchreiberАктриса Дина Корзун могла выкурить до десяти сигарет натощак. Расстаться же с вредной привычкой ей помогла иглотерапия.Актриса Дина Корзун
© AP Photo / Markus Schreiber
Актриса Дина Корзун могла выкурить до десяти сигарет натощак. Расстаться же с вредной привычкой ей помогла иглотерапия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПевец Иосиф Кобзон курил в течение 52 лет, но бросил после того, как ему удалили раковую опухоль. Врачи предупредили певца, что если он не расстанется с этой вредной привычкой, наверняка появятся метастазы.Певец Иосиф Кобзон во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко в Московском театре имени Владимира Маяковского
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Певец Иосиф Кобзон курил в течение 52 лет, но бросил после того, как ему удалили раковую опухоль. Врачи предупредили певца, что если он не расстанется с этой вредной привычкой, наверняка появятся метастазы.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАктер Ефим Шифрин признался, что бросил курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь. А кроме того, по его словам, в определенном возрасте начинаешь понимать, что "нельзя безнаказанно свет божий отравлять".Актер Ефим Шифрин на репетиции мюзикла Михаила Швыдкого Времена не выбирают
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актер Ефим Шифрин признался, что бросил курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь. А кроме того, по его словам, в определенном возрасте начинаешь понимать, что "нельзя безнаказанно свет божий отравлять".
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