Эксперт рассказал, как в России соблюдают антитабачный закон

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выполняемость антитабачного закона в России снижается, заявил замдиректора НИИ пульмонологии ФМБА России Николай Антонов.

"Мы видим, что в последние годы выполняемость статей закона начала снижаться… Курение в ресторанах — около 20%, в домашних условиях тоже, и на рабочем месте тоже около 20%… Курение дома — сложная проблема, поскольку там находятся не только взрослые, но и дети, которые являются пассивными курильщиками", — сказал Антонов на пресс-конференции.

Он отметил, что в России более 40% курильщиков страдают высокой степенью никотиновой зависимости и вряд ли смогут бросить курить самостоятельно, без помощи медиков и назначения лекарственных препаратов.

"Очень опасная ситуация по резкому росту курения кальянов и электронных сигарет. К сожалению, они не подпадают под наш федеральный закон", — добавил Антонов.