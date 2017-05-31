Эксперт рассказал, как в России соблюдают антитабачный закон
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выполняемость антитабачного закона в России снижается, заявил замдиректора НИИ пульмонологии ФМБА России Николай Антонов.
Я сам курю и не вижу в этом ничего плохого
Курю, но хочу бросить, это вредная привычка
Не курю и другим не советую
Не курю, но ничего не имею против того, что другие курят
"Мы видим, что в последние годы выполняемость статей закона начала снижаться… Курение в ресторанах — около 20%, в домашних условиях тоже, и на рабочем месте тоже около 20%… Курение дома — сложная проблема, поскольку там находятся не только взрослые, но и дети, которые являются пассивными курильщиками", — сказал Антонов на пресс-конференции.
Он отметил, что в России более 40% курильщиков страдают высокой степенью никотиновой зависимости и вряд ли смогут бросить курить самостоятельно, без помощи медиков и назначения лекарственных препаратов.
"Очень опасная ситуация по резкому росту курения кальянов и электронных сигарет. К сожалению, они не подпадают под наш федеральный закон", — добавил Антонов.
Актер Данила Козловский бросил курить, когда начал сниматься в фильме "Легенда №17". Одной из причин отказа от этой привычки было замечание Татьяны Борисовны Харламовой, констатировавшей: "Валерка не курил".
Владимир Машков бросил курить еще в 2001 году. Актера тогда пригласили в Голливуд сниматься в фильме "15 минут славы" вместе с Робертом Де Ниро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки.
Эвелина Бледанс бросила курить, потому что решила, что сигареты угрожают ее здоровью, красоте и долголетию. Телеведущая уверена, что никакие заговоры, пластыри или книжки для этого не нужны: главное - принять это решение в своей собственной голове.
Актер Андрей Мерзликин уверен, что курить начинают от безделья или от невежества. Он бросил курить за один день и считает, что ему в этом плане по-настоящему повезло.
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой отказался от вредной привычки во время съемок фильма "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в роль хирурга, он сходил на настоящую операцию и увидел, как выглядят легкие курильщика. Больше он не курил.
Певец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 40 лет. Он признался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. "Курить в резервации мне показалось унизительным", - рассказал артист в одном из интервью.
Музыканту Андрею Макаревичу в один прекрасный день просто расхотелось курить регулярно. Но артист признается, что иногда в курящей компании он позволяет себе сигарету.
Актер Дмитрий Харатьян бросил курить в 42 года. По его словам, к этому поступку его подтолкнул собственный организм. Затяжная депрессия и проблемы с сосудами привели к тому, что организм просто послал "импульс в головной мозг, что хватит".
Артист Александр Збруев начал курить еще в школе, курил много. Потом пытался бросить, но сделав пару затяжек, начинал курить с новой силой. Но однажды он решил, что пора собрать силу воли в кулак, и бросил. Сейчас артист уже и не помнит, когда курил в последний раз.
Актриса Дина Корзун могла выкурить до десяти сигарет натощак. Расстаться же с вредной привычкой ей помогла иглотерапия.
Певец Иосиф Кобзон курил в течение 52 лет, но бросил после того, как ему удалили раковую опухоль. Врачи предупредили певца, что если он не расстанется с этой вредной привычкой, наверняка появятся метастазы.
Актер Ефим Шифрин признался, что бросил курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь. А кроме того, по его словам, в определенном возрасте начинаешь понимать, что "нельзя безнаказанно свет божий отравлять".