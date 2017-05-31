Эксперт рассказала о целях новой антитабачной концепции в России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новая версия антитабачной концепции в РФ предусматривает противодействие влиянию табачных лобби, заявила первый замдиректора по научной и лечебной работе Центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Ставится цель… снижения распространенности потребления табака на 5-8%. Напомню, что в предыдущей версии это было 10-15%, и мы это выполнили. Впервые в этой концепции есть такой параграф, направленный на меры по защите государственной политики по противодействию потребления табака от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачных организаций", — сказала Драпкина на пресс-конференции.

Она отметила, что также новая версия концепции предусматривает повышение акцизов на пачку сигарет, возможность работодателю увеличить рабочее время пропорционально тому времени, которое работник потратил на перекуры. Также в концепции предусмотрена возможность сокращения с 15 до 3 метров расстояния, на которое нужно отойти курильщику от остановок, железнодорожных станций, вокзалов.