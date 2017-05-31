На Смоленщине будут работать выездные кардиобригады бакулевского центра

СМОЛЕНСК, 31 мая — РИА Новости. Специалисты института коронарной и сосудистой хирургии ФГПУ "Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева" организует в Смоленской области работу выездных бригад для консультативных осмотров пациентов, а также окажут содействие в повышении квалификации профильных медицинских специалистов региона. Соответствущие договоренности были достигнуты на встрече губернатора области Алексея Островского и директора ведущего учреждения кардиохирургии РФ Ивана Скопина, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Как и в целом по стране, болезни сердца и сосудов по своей распространенности стоят в Смоленской области на первом месте среди других заболеваний. Очень важно, что жители муниципалитетов, которые в силу ряда объективных причин имеют меньшие возможности, чем те, кто живет в столице субъекта, смогут пройти обследование, проконсультироваться у высококлассных кардиохирургов. Системная работа в этом направлении — приезд специалистов института, обучение наших врачей и осмотр уже подготовленных пациентов, в том числе, в районных центрах, — станет залогом того, что в ближайшие годы у нас динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пойдет на снижение", — сказал глава региона.

По словам Скопина, которого цитирует пресс-служба, выездные бригады центра могли бы приезжать в область с периодичностью раз в два месяца. "Это специалисты разных профилей, начиная с кардиолога и заканчивая функциональными диагностами, специалистами по хирургии. Эта же бригада может приезжать не только в Смоленск, но и в другие города области, проводить там осмотры пациентов". — сказал директор института.

Кроме того, как отметил Скопин, институт мог бы очень серьезно помочь в развитии сосудистой хирургии непосредственно в Смоленской области.

"Речь идет о подготовке врачей, повышении их квалификации. Они могут приехать к нам в центр, посмотреть, поучаствовать в операциях. Также мы готовы приехать сюда, оказать помощь в проведении операций", — сказал директор института.

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