Сексолог: идея Милонова приравнять интимные товары к лекарствам абсурдна

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Идея приравнять ассортимент интим-магазинов к лекарственным средствам абсурдна, нигде в мире такой практики не существует, заявил РИА Новости акушер-гинеколог, сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") обратился в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность приравнять интимные товары к лекарственным. Сообщается, что депутат хочет добиться их лицензирования и продажи только по назначению врача с целью коррекции сексуальных отклонений в поведении.

"Я не вижу повода для того, чтобы Минздрав занимался рассмотрением и привязкой к медицинскому сообществу и вообще к медицинской деятельности продукции секс-индустрии. Это противоречит здравому смыслу и не имеет прецедентов ни в мировой медицине, ни в мировом законодательстве. Еще пока никто не пытался в одном флаконе объединить медицину и секс-индустрию. Не думаю, что подобная инициатива кем-то будет воспринята всерьез", — сказал Лордкипанидзе.

Продукция гедонистического направления



По словам сексолога, большинство товаров, представленных в магазинах "для взрослых" — "продукция гедонистического направления".

"Вся она ориентирована на получение удовольствия, а не на коррекцию сексуальных отклонений", — пояснил собеседник агентства.

При этом эксперт отметил, что в ряде случаев для одиноких людей, которые по разным причинам не могут найти себе пару, продукция секс-индустрии действительно может "облегчить состояние, связанное с отсутствием половой жизни".

"В целом я, конечно же, с трудом себе представляю, каким образом врач-уролог, гинеколог или сексолог будет выписывать какие-нибудь там плетки или зажимы для половых органов. Абсурдно", — заявил Лордкипанидзе.