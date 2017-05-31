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Общество

Без тормозов: как в СССР 60 лет назад прошло первое ралли

15:5331.05.2017
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© Фото : Музей истории советского раллиСтарт на московском ипподроме. 1960 г. Архивное фотоСтарт на московском ипподроме. 1960 г. Архивное фото
© Фото : Музей истории советского ралли

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ровно 60 лет назад, 31 мая 1957 года, неподалеку от здания аэроклуба имени Чкалова, расположенного на Волоколамском шоссе в Москве, собрались 117 автомобильных экипажей. Это были участники первого в истории СССР Всесоюзного многодневного ралли, в рамках которого они не только соревновались в скорости и водительском мастерстве, но и прямо по ходу гонки умудрялись посещать рестораны и снимать фильмы на "экшн-камеру". РИА Новости вспоминает о том, как в нашей стране появился новый вид автомобильного спорта.

Всем Союзом

Современные автомобильные ралли — мероприятие зрелищное, но практически лишенное своего первоначального смысла. Сейчас в гонках участвуют спортивные болиды, не имеющие почти ничего общего с серийными моделями. В 1950-е годы раллийный автомобиль имел минимум доработок. Принять участие в самых первых соревнованиях мог практически любой желающий даже на своей собственной машине. При этом победа на ралли являлась большим подспорьем для автопроизводителя, машины которого покупатели начинали ценить за выносливость, быстроту и надежность. Однако в то время организаторы гонок были столь же неопытны, как и их участники, так что вал критики обрушился на них даже через официальную советскую прессу.

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Главный принцип ралли до сих пор остается неизменным: экипаж состоит из пилота и штурмана, а состязание идет не за первое место в колонне автомобилей, как на шоссейно-кольцевых гонках, а за выполнение определенных условий движения. Маршрут делится на несколько спецучастков, которые надо пройти с определенной средней скоростью, за определенное время, не получив при этом штрафных очков. Организаторы 60 лет назад проложили маршрут протяженностью почти три тысячи километров. Раллисты стартовали из Москвы в сторону Минска, затем ехали в направлении Риги, после проезжали Псков и Витебск, откуда снова возвращались в Москву. На всю гонку было отведено ровно 52 часа, за которые требовалось пройти 29 контрольных пунктов. Позже выяснилось, что времени выделили слишком… много.

© Фото : Музей истории советского ралли
© Фото : Музей истории советского ралли

Средняя скорость прохождения спецучастка для автомобилей "Москвич" предполагалась в 50 км/ч, для "Побед" и ГАЗ-69 — 60 км/ч, быстрее всех должны были двигаться "Волги" и ЗИМ — 70 км/ч. Самым сложным оказался перегон Опочка — Псков, на котором многие машины сошли с дистанции. Подавляющее большинство экипажей проходило спецучастки на максимальной скорости, на которую была способна их машина, и в результате к финишу они приезжали за час-полтора до расчетного времени.

"Мне кажется, что средние скорости пробега были очень занижены. Я утверждаю это не потому, что, как гонщик, привык к большим скоростям. Нет, об этом говорили и многие участники", — делился своими впечатлениями участник Всесоюзного ралли, мастер спорта СССР Алексей Амбросенков с корреспондентами журнала "За рулем".

Среди участников были не только автоспортсмены. В составе экипажей оказались военный генерал Мортьянов, инженер Конев, доцент Панютин, летчик-испытатель Казьмин, дизайнер Долматовский и даже некая юрист Купинская, которая впервые села за руль незадолго до начала соревнований. Выступали как частные экипажи, так и команды Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), спортивных клубов "Торпедо" и Советской армии. Кстати, многие именитые советские гонщики того времени не смогли попасть даже в тройку победителей!

"Соревнования на регулярность движения очень интересны и, несомненно, имеют большое будущее. Они доступны не только узкому кругу спортсменов, но и большинству автомобилистов. Устраиваемые регулярно, ралли привлекут к участию в спорте множество автолюбителей, — рассказывал участник ралли 1957 года товарищ Пойда. — Однако при организации состязаний надо обязательно иметь в виду, что спортивные соревнования — это прежде всего борьба за преодоление трудностей. Хочется, чтобы в следующем году условия проведения ралли были продуманы более тщательно".

Ралли по правилам и без

Не менее пестрым был состав автомобилей: легковушки "Москвич-400" и "Москвич-402", ГАЗ М-20 "Победа" и "Волга" (ГАЗ-21), внедорожники ГАЗ-69 и даже представительский шестиместный седан ЗИМ-12. Все они были разбиты на классы. Первыми на старт выходили "Москвичи", за ними с отрывом примерно в сотню километров от аэроклуба имени Чкалова отъезжали считавшиеся скоростными "Волги" и ЗИМ. Организаторы предусмотрели для более быстрых машин уравнительные кольца под Минском и Ригой, но все равно через двое с лишним суток они финишировали в Москве в числе первых.

© Фото : Музей истории советского ралли
© Фото : Музей истории советского ралли

Первый спецучасток заканчивался на 108-м километре Минского шоссе, второй — на 230-м, а контрольный пункт третьего находился на 385-м километре возле Смоленска. Там же расположился первый заправочный пункт. Несмотря на наличие АЗС на пути, экипажи брали с собой канистры с бензином, а еще фляги с моторным маслом и запчасти, еду и теплую одежду. Регламентом гонок было строго запрещено отдыхать, ремонтировать машины или принимать пищу, запрещалось использовать нестандартные инструменты и заменять поломанные детали, однако на деле все вышло иначе.

"Я был начальником дистанции и со спортсменами разговаривал уже после финиша. Все они остались довольны состязаниями, — комментировал прошедшее ралли Ю. Гофман, судья всесоюзной категории. — По-моему, трасса ралли должна включать трудные участки дорог — горные, кроссовые, мелкие броды и так далее".

Так как участники гонки шли по дистанции с опережением графика, многие использовали этот временной лаг для починки машины, другие — хорошенько высыпались. Были и такие, кто ездил обедать в рестораны, а один из экипажей умудрился захватить с собой кинокамеру и по ходу гонки снять полнометражный фильм! Вот она — первая в истории GoPro.

Тормоза придумали трусы

Несмотря на хорошее состояние дорожного покрытия и практически полное отсутствие уличного движения на маршруте (ГАИ во многих городах перекрывала улицы для раллистов), экипажам пришлось изрядно попотеть. Например, "Москвич-402" с экипажем ДОСААФ в составе Панютин — Столбовский, занявший по итогам соревнования первое место в своем классе, ломался на протяжении всего маршрута. Датчик уровня топлива автомобиля показывал неверные значения, при смене температуры воздуха переставали работать тормоза, в Латвии, где было дождливо, вода заливала салон, а при резком разгоне отказывал карбюратор. На обратном пути у Смоленска в коробке передач "Москвича" сломались синхронизаторы. С нескольких попыток удалось включить вторую скорость, но в результате этого вышли из строя все остальные: задняя передача восстановилась только в нескольких десятках километров от финиша.

"Условия многодневных соревнований следует изменить. Средние скорости движения должны быть больше, — вспоминал еще один участник ралли инженер Столбовский. — Нужно, чтобы возросло значение дорожной части состязаний. Ведь не секрет, что большинство участников получило штрафные очки при выполнении упражнений по фигурному вождению".

Не маршрут в несколько тысяч километров и не скоростные характеристики автомобилей определили победителей первого советского ралли. Все решило именно фигурное вождение, которое проводилось уже после финиша. В самом "слабом" классе "Москвич-400" победу отпраздновали спортсмены из ДОСААФ Игнатьев и Резнев, вышеупомянутые Панютин и Столбовский победили в группе "Москвич-402". Спортсмены клуба "Торпедо" Тенишев и Васюков выиграли гонку в классе "Победа" и ГАЗ-69, на самых быстрых "Волгах" и ЗИМ-12 лучшими оказались члены спортклуба Советской армии Кузнецов и Коняев. В двух классах собственных автомобилей победили члены ДОСААФ: К. Сытин и П. Сытин, управлявшие "Победой", и Логвиненко и Авербух на "Москвич-400".

© Фото : Музей истории советского ралли
© Фото : Музей истории советского ралли

Некоторые из них впоследствии стали профессиональными пилотами и представляли СССР на различных международных соревнованиях. Хотя первые места советским гонщикам покорялись нечасто, но серебро и бронзу они периодически завоевывали. Зато была достигнута главная цель ралли — популяризация отечественного автопрома. Наши машины стали узнавать в разных уголках мира, в некоторые года — даже ценить за надежность и неприхотливость, что выражалось в увеличении экспортных поставок.

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