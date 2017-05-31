Московские власти обещают вдвое больше машиномест в реновационных кварталах

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Новые кварталы, построенные в рамках реновации, будут иметь вдвое больше машино-мест, рассказал журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Машино-мест будет в два раза больше в плоскостном исполнении", — сказал он, подчеркнув, что при этом не берутся в расчёт будущие парковки в капитальном исполнении.
Также, по словам заммэра, реновация улучшит транспортную ситуацию в Москве — этому будет способствовать в том числе проницаемость новых кварталов. Также свою роль сыграет строящийся третий пересадочный контур метро, который разгрузит радиальные линии, отметил Хуснуллин.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.