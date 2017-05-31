Московские власти обещают вдвое больше машиномест в реновационных кварталах

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Новые кварталы, построенные в рамках реновации, будут иметь вдвое больше машино-мест, рассказал журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, был проведён примерный расчёт будущих кварталов, и оказалось, что по сравнению с существующим положением ситуация с парковками значительно улучшится.

"Машино-мест будет в два раза больше в плоскостном исполнении", — сказал он, подчеркнув, что при этом не берутся в расчёт будущие парковки в капитальном исполнении.

Также, по словам заммэра, реновация улучшит транспортную ситуацию в Москве — этому будет способствовать в том числе проницаемость новых кварталов. Также свою роль сыграет строящийся третий пересадочный контур метро, который разгрузит радиальные линии, отметил Хуснуллин.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.