Сахалинский губернатор предложил давать россиянам визы в Японию на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил выдавать визы россиянам, которые летят на Хоккайдо, на Сахалине

В среду он встретился со специальным советником премьер-министра Японии Хасэгава Эйити, где и высказал это предложение. В ходе встречи он отметил увеличение турпотока из России в Японию и наоборот и заявил, что это направление нужно поддерживать и развивать.

"Такая потребность (получить визу на Сахалине – ред.) у российских туристов, прибывающих к нам на отдых, имеется. Я думаю, что было бы хорошо, получив здесь визу, им побывать на Хоккайдо, попробовать японскую кухню, попариться в банях-онсенах, совершить покупки. Тем самым мы поднимаем туристическую привлекательность Сахалина и, безусловно, для Хоккайдо это тоже будет выигрышно", — сказал Кожемяко.

Спецсоветник японского премьера прилетел на Сахалин с делегацией чиновников и бизнесменов, чтобы ускорить конкретизацию планов по совместному освоению четырёх Курильских островов. Японской стороне представили перспективные проекты в области рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и др.