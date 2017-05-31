В 19 населенных пунктах на Алтае восстановили электричество после урагана

БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Спасатели Алтайского края устраняют последствия урагана в регионе, где из-за сильного ветра без света оставались жители 19 населенных пунктов, сообщает ГУМЧС региона.

По данным ведомства, серьезное ухудшение погоды началось во вторник днем. Скорость ветра достигала 34 метров в секунду.

"В результате разгула стихии на территории Алтайского края были кратковременные отключения света в 19 населенных пунктах. Над восстановлением работали порядка 300 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА новости представитель мэрии Барнаула, из-за сильного ветра на трамвайные пути упало дерево, из-за чего движение поездов было заблокировано на пять часов.

По официальным данным мэрии, в Барнауле из-за непогоды получили повреждения порядка 15 машин. В социальных сетях сообщают о пострадавших людях, но официально эту информацию пока не подтвердили.