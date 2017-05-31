Гости ПМЭФ смогут "пообщаться" с амурским тигром на виртуальной экспозиции

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" представит на Петербургском международном экономическом форуме панорамную видео-экспозицию, которую гости смогут посмотреть в очках виртуальной реальности, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

"Внешнее оформление стенда "Амурский тигр" будет выполнено в традиционном природном стиле – экологически чистые материалы, теплые тона и деревья, занимающие почти всю площадь стенда. Однако, самое интересное – внутри. Специально к ПМЭФ-2017 Центр "Амурский тигр" подготовил панорамное видео (с углом обзора в 360 градусов), благодаря которому гости форума, надев очки виртуальной реальности, перенесутся в ареал амурского тигра и смогут пережить уникальный опыт общения с самой крупной кошкой на Земле", — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители узнают о проектах Центра и результатах выполнения стратегии по сохранению амурского тигра в России.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.