Самолет с детьми после 10-часовой задержки вылетел в Болгарию из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Самолёт с 122 воспитанниками детских спортивных школ, которые во вторник провели около 10 часов в зоне вылета аэропорта "Пулково" в Петербурге, смог вылететь в болгарскую Варну, следует из информации электронного табло.

Согласно электронному табло на сайте "Пулково", регистрация на рейс NN 9371 на Варну авиакомпании "ВИМ-Авиа" началась в 13.39 мск во вторник. Примерно с этого времени до вылета, который в итоге был отложен на 0.30 мск среды 122 воспитанника спортивных школ Петербурга в возрасте от восьми лет находились в зоне вылета. Дети направляются на отдых в спортивный лагерь "Аквалайф" в курортном поселке Кранево в Болгарии.

"Отправлен в 0.30", — гласит электронное табло.

Перед вылетом одна из воспитателей сообщила РИА Новости, что по словам представителей авиакомпании, поздно вечером во вторник удалось устранить неисправность их "Боинга" 772. Около полуночи посадка была закончена.

РИА Новости не удалось связаться с представителями авиакомпании "ВИМ-Авиа".