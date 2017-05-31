РИА Новости и ВКонтакте замерили пульс соцсети в мае

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Согласно результатам ежемесячного исследования самых упоминаемых трендов в рамках совместного проекта РИА Новости и крупнейшей социальной сети в России и СНГ ВКонтакте, главным предметом обсуждений спортивных болельщиков — пользователей VK.com в мае 2017 года, несмотря на проходивший Чемпионат мира по хоккею, оставался футбол. В перечень спортсменов, которых обсуждали пользователи ВКонтакте, вошли семь футболистов, два хоккеиста и один боец.

Россияне расположились на 4-5 и 8-10 строчках рейтинга, первые позиции с большим отрывом достались игрокам национальной испанской футбольной лиги — Месси и Рональду.

: "Футбол в очередной раз доказал, что он спорт номер один. Даже во время чемпионата мира по хоккею никто не смог составить конкуренцию двум главным звездам мирового футбола. С учетом решающей стадии в Лиге чемпионов в этом, конечно, нет ничего удивительного, хотя я ожидал увидеть наших хоккеистов выше 8-9 мест. А вот на что точно следует обратить внимание, так это на 4 позицию Хабиба Нурмагомедова, который является главной звездой бойцовского цеха и востребован аудиторий даже в моменты, когда у него нет боев".

1. Лионель Месси — 134 000 упоминаний

2. Криштиану Роналду — 103 000 упоминаний

3. Неймар — 39 000 упоминаний

4. Хабиб Нурмагомедов — 38 000 упоминаний

5. Фёдор Смолов — 37 000 упоминаний

6. Джанлуиджи Буффон — 32 000 упоминаний

7. Килиан Мбаппе — 20 000 упоминаний

8. Андрей Василевский — 18 000 упоминаний

9. Артемий Панарин — 17 000 упоминаний

10. Денис Глушаков — 16 000 упоминаний

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