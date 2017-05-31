За лучший промышленный робот студентам Урала и Сибири дадут 100 000 рублей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пятнадцатого июня 2017 года стартует первый тур шестой сессии интеллектуального конкурса "Битва умов", организуемого компанией "Иннопрактика" для студентов старших курсов российских вузов. Темой конкурса станет промышленная робототехника.

К участию в проекте приглашаются студенты третьих-шестых курсов — экономисты, программисты и инженеры, обучающиеся в вузах Сибирского и Уральского федеральных округов России.

Конкурсантов, прошедших первый отборочный онлайн-тур, ждет насыщенная программа: командообразующий тренинг и очный второй тур с мастер-классами и решением практических задач в области роботизации производства. Итогом тренинга станет формирование шести междисциплинарных команд студентов различных вузов и специальностей.

Начавшись в Москве, серия конкурсов "Битва умов" теперь проводится и в других регионах Начавшись в Москве, серия конкурсов "Битва умов" теперь проводится и в других регионах

Двенадцатого сентября состоится торжественный финал, в ходе которого команды презентуют свои проекты экспертной комиссии, в которую войдут представители науки, бизнеса, инвестиционных компаний и институтов развития. По итогам финала каждый участник команды, занявшей первое, второе или третье призовое место, получит денежный приз размером 100, 50 или 30 тысяч рублей соответственно. Кроме того, участники, проявившие себя в ходе конкурса, могут стать обладателями специальных призов — стажировок и возможности пройти обучение в компаниях — партнерах проекта.

Все очные этапы конкурса пройдут в Екатеринбурге; оплату проезда и проживания конкурсантов (за исключением конкурсантов, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области) берут на себя организаторы.

Напомним, "Битва умов" — образовательный проект, который реализуется "Иннопрактикой" с 2015 года с целью развития предпринимательских талантов молодежи в сфере инноваций. Первые пять конкурсов проходили в Москве, а с 2017 года проект начинает свое развитие в регионах России. В этом году региональные сессии конкурса пройдут в Ульяновске и Екатеринбурге.

Конкурс предоставляет студентам уникальную возможность получить практические навыки технологического предпринимательства, познакомиться с профессионалами инновационного бизнеса, приобрести опыт работы в команде, а также ценные рекомендации от экспертов и инвесторов конкурса. Генеральный партнер шестой сессии конкурса — АО "Газпромбанк", официальный партнер — ГК "Росатом", специальный партнер — Уральский федеральный университет.

Узнать подробнее об условиях проекта, стать участником или болельщиком можно, зарегистрировавшись на официальном сайте — science-battle.ru.