Задержанный на Арбате мальчик не пришел на спектакль в Кремль

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мальчик, задержанный ранее за чтение стихов на Арбате, не пришел в Кремлевский дворец для участия в спектакле; его отец сообщил, что они не успели освободиться, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова. Большой Кремлевский дворец находится в ведении управделами.

"Мальчик не пришел. Со слов отца, они не успели освободиться, чтобы приехать на мероприятие", — сказала Крылова.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.

В интернете появилась информация, что мальчика пригласили для участия в театральной постановке. Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее сообщила РИА Новости, что соцслужбы не выявляли проблем в семье ребёнка; аппарат уполномоченного по правам ребенка ждет результатов внутренней проверки МВД и следит за ситуацией.