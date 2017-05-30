Движение фур на дорогах Кубани ограничат с началом курортного сезона

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Движение большегрузов на региональных дорогах Кубани, ведущих к побережью, с 1 июня будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что запрет на движение транспортных средств с максимальной массой более 12 тонн будет действовать с 1 июня по 31 августа с 9.00 до 21.00 на основных автодорогах регионального значения общей протяженностью порядка 850 километров.

"Все принимаемые меры должны способствовать тому, чтобы пропускная способность дорог на Черноморское побережье улучшилась. Нам необходимо сохранить поток туристов и сделать все, чтобы путь к морю для них был максимально комфортным", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Во время курортного сезона в этом году также будет вестись ежедневный мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, отмечается в сообщении.

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