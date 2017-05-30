Facebook включил функцию проверки безопасности после стихии в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Крупнейшая социальная сеть Facebook запустила функцию проверки безопасности после разгула стихии в Москве.

Функция, которой предлагает воспользоваться соцсеть своим пользователям, находящимся в столице, озаглавлена "Шторм в Москве". Пользователям предлагается отметить себя "в безопасности", сообщив об этом друзьям в соцсети. "Похоже, что неподалеку от вас произошла чрезвычайная ситуация (шторм в Москве). Вы можете воспользоваться проверкой безопасности, чтобы сообщить, что вы в безопасности, или узнать, что с вашими друзьями", — говорится в оповещении соцсети, появившемся в лентах пользователей.

Ранее во вторник Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности. Согласно опубликованным данным, в среду в Москве и Московской области ожидаются гроза и заморозки.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 – в Москве и пять – в Московской области, пострадало около 200 человек, сообщил Следственный комитет.