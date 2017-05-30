Новые квартиры для переселенцев по программе реновации покажут в шоу-румах

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации

МОСКВА, 30 мая — РИА Недвижимость. Новые квартиры для жильцов расселяемых по программе реновации московских пятиэтажек покажут в шоу-румах, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

"Это будут специальные демонстрационные центры, которые разместятся в новых домах или рядом с ними, где жители смогут воочию увидеть стандарты нового жилья и качество отделки", — приводятся в нем слова главы ведомства Андрея Бочкарева.

Как отмечается в сообщении, уже составлен альбом с образцами ремонта в новых домах. В ближайшее время стандарты отделки должны быть утверждены правительством Москвы, а альбом с основными характеристиками отделки квартир в виде буклета будет опубликован в июне в интернете.

Альбомы с информацией об отделке квартир также будут в печатном виде переданы каждому москвичу, которого касается программа реновации ветхого жилфонда, говорится в сообщении.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.