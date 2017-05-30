Совфед 31 мая рассмотрит поправки в законы об оповещении граждан о ЧС

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сенаторы в среду рассмотрят поправки в законы, позволяющие всеми доступными методами информировать граждан о чрезвычайных ситуациях, изменения в среду поддержал комитет Совфеда по экономполитике.

Изменения вносятся в законы о связи и о средствах массовой информации. Документ закрепляет обязанность операторов связи обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Также граждан будут информировать о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. При этом устанавливается, что операторы связи выполняют эту обязанность безвозмездно. Законом фиксируется, что при оказании услуг связи для целей телевизионного вещания и радиовещания передача операторами связи таких сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях не является прекращением предоставления услуг связи.

Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности системы реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации, создание дополнительных условий для своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях через сети связи и средства массовой информации.

"Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах", — отметил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров.

"Мы, к сожалению, вчера потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами информировать население — средствами мобильной связи, радио- и телевещания — о возможных либо природных катаклизмах, либо других чрезвычайных ситуациях", — сказал сенатор.

Ураган прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 10 человек, в области еще пять. Также, по данным ведомства, пострадали около 200 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пятерых погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.