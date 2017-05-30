Путин поздравил космонавта Леонова с 83-летием

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил дважды героя Советского союза, космонавта Алексея Леонова с 83-летием, отметив его выдающийся вклад в историю освоения Вселенной.

"Уважаемый Алексей Архипович! Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Вам — человеку поистине героической судьбы — довелось первому покорить открытый космос, внести выдающийся вклад в историю освоения Вселенной. Ваше исключительное мужество, самоотверженность, преданность избранному делу и Отчизне служат ярким примером для подрастающего поколения… Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго", — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, Путин подчеркнул, что ответственная гражданская позиция и особая жизненная закалка и сегодня позволяют Леонову активно заниматься общественной работой, уделять серьезное внимание сохранению и развитию традиций отечественной космонавтики.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Первый выход в космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля "Восход-2" с использованием гибкой (надувной) шлюзовой камеры.