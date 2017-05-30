Осьминога-беглеца в Приморском океанариуме назвали Кренком

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Новый обитатель Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке – 12-килограммовый осьминог – сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но вскоре был пойман, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова, добавив, что беглеца назвали Кренком.

"Водолазы океанариума выловили 12-килограммового осьминога возле острова Русский в пятницу. Его разместили на карантин, он тут же стал обследовать аквариум, и ему удалось сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминоги могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва, поэтому он выбрался на свободу", — пояснила Молчанова.

По ее словам, беглеца быстро нашли и посадили обратно в аквариум. Он не пострадал, так как может провести без воды и кислорода до 18 часов.

"В океанариумах мира зафиксированы случаи, когда осьминогам удавалось выбраться из аквариумов и путешествовать по экспозициям. Имени до этого у осьминога не было, а теперь его зовут Кренк – из-за мультика о сбежавшем осьминоге", — добавила собеседница агентства.