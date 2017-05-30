Около 14 тысяч липчан нашли работу с помощью службы занятости в 2017 году

ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Около 14 тысяч человек смогли устроиться на постоянную и временную работу с помощью службы занятости Липецкой области в 2017, что более чем на 1,1 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"По данным управления труда и занятости на 25 мая 2017 года уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5 %. В то же время в службе занятости насчитывается 10,2 тысяч вакансий, напряженность на рынке — 0,4%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, cпросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации, работники сферы обслуживания и торговли, охраны собственности граждан, работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, рабочие промышленности, строительства, транспорта, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители.

"Липецкая область поддерживает курс на дальнейшее динамичное развитие экономики и сбережение человеческого капитала. Экономика региона продолжает уверенно развиваться. Открываются новые предприятия, реализуются проекты в социальной сфере. Развитие рынка труда, создание высокотехнологичных рабочих мест остается нашим приоритетом", — сказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

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