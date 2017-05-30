Около 14 тысяч липчан нашли работу с помощью службы занятости в 2017 году

ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Около 14 тысяч человек смогли устроиться на постоянную и временную работу с помощью службы занятости Липецкой области в 2017, что более чем на 1,1 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
"По данным управления труда и занятости на 25 мая 2017 года уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5 %. В то же время в службе занятости насчитывается 10,2 тысяч вакансий, напряженность на рынке — 0,4%", — говорится в сообщении.
"Липецкая область поддерживает курс на дальнейшее динамичное развитие экономики и сбережение человеческого капитала. Экономика региона продолжает уверенно развиваться. Открываются новые предприятия, реализуются проекты в социальной сфере. Развитие рынка труда, создание высокотехнологичных рабочих мест остается нашим приоритетом", — сказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.