Нижний Новгород получит около миллиарда рублей на празднование 800-летия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Нижний Новгород на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города, которое будет отмечаться в 2021 году, получит около 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Ранее сообщалось, что 22 сентября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ "О праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода".

"В целом на подготовку и проведение праздника будет выделено около 1 миллиарда рублей – это прямые финансовые ресурсы. Кроме этого, дополнительно будет выделено в 10-15 раз больше средств для того, чтобы привести город в порядок – это и ремонт дорог, и фасады зданий. Поэтому нам предстоит большая работа и принятие целого ряда решений в этом вопросе", — цитирует Шанцева его пресс-служба. В понедельник в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

Кроме того, в рамках заседания глава региона поднял вопрос о включении Нижнего Новгорода к 800-летию города в туристический маршрут "Золотое кольцо" и о присвоении ему звания "Город воинской славы".

"Пятьдесят лет назад при формировании маршрута Нижний Новгород, тогда Горький, не был включен в "Золотое кольцо" не потому, что здесь нечего смотреть, а потому, что он был закрыт для посещений. Сейчас ситуация изменилась. Уверен, что Нижний Новгород в "Золотом кольце" будет самым главным бриллиантом. Кроме того, правомерно было бы к 800-летию решить вопрос о присвоении нашему городу звания "Город воинской славы", потому что в годы Великой Отечественной войны Горький внес большой вклад в победу", — пояснил губернатор.

В ноябре прошлого года была утверждена концепция подготовки празднования этой даты "Мой новый Нижний Новгород". Документ предусматривает проведение реставрации крупных объектов культурного наследия: кремля, Нижегородского государственного художественного музея, музея имени Горького. В числе масштабных культурно-массовых мероприятий – крупные фестивали и тематические акции, создание 100-серийного фильма о Нижнем Новгороде, проведение выставочных проектов, посвященных его истории.

Нижний Новгород был основан у места слияния великих русских рек — Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название "Нижний", возможно, потому что был расположен в "низовских" землях относительно Новгорода Великого. Сейчас Нижний Новгород — пятый по численности населения город России с населением около 1,3 миллиона человек, важный экономический, транспортный и культурный центр страны.

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