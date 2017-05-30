Первый типовой офис сельского врача общей практики открыт в Адыгее

МАЙКОП, 30 мая — РИА Новости. Офис врача общей практики, построенный в рамках федеральной целевой программы по развитию сельских территорий, открылся в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти республики.

В республике до этого были офисы врачей общей практики, однако они организовывались на базе существующих зданий бывших амбулаторий. Новый офис врача общей практики построен по типову проекту, имеет все необходимое для обслуживания 3,5 тысяч человек. По аналогичному проекту в перспективе будут возведены медучреждения в других населенных пунктах республики.

"Офис врача общей практики в ауле Уляп строился с осени 2015 года. Стоимость объекта составила более 18 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

В здании площадью в 420 квадратных метров находится регистратура, аптека, процедурный кабинет, лаборатория, дневной стационар, кабинеты врача общей практики, медпрофилактики, стоматолога, педиатра и терапевта. Здесь же базируется станция "Скорой помощи".

"В республике в этом году уже открылась обновленная амбулатория в селе Еленовском. Начато строительство республиканского диагностического центра, запланировано строительство новой поликлиники в Майкопе. Забота о здоровье населения были и остаются в числе приоритетов работы государственной власти и органов местного самоуправления Адыгеи", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

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