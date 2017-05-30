Власти рассказали, какая погода ждет москвичей в начале лета
15:3830.05.2017
(обновлено: 15:40 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дождь с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на 1 июня, заявил во вторник руководитель департамента ЖКХ столицы Павел Ливинский.
"У нас по прогнозу погоды в ночь с 31 мая на 1 июня ожидаются порывы ветра со скоростью 18-22 метра в секунду и осадки 8-9 миллиметров", — сказал чиновник на президиуме мэрии.
При этом ранее он сообщал, что порывы ветра в Москве 29 мая во время урагана достигали 24 метров в секунду. В тот же день в подмосковном Внуково зафиксировали ветер в 30 метров в секунду.
Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек. Как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.