Власти рассказали, какая погода ждет москвичей в начале лета

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дождь с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на 1 июня, заявил во вторник руководитель департамента ЖКХ столицы Павел Ливинский.

"У нас по прогнозу погоды в ночь с 31 мая на 1 июня ожидаются порывы ветра со скоростью 18-22 метра в секунду и осадки 8-9 миллиметров", — сказал чиновник на президиуме мэрии.

При этом ранее он сообщал, что порывы ветра в Москве 29 мая во время урагана достигали 24 метров в секунду. В тот же день в подмосковном Внуково зафиксировали ветер в 30 метров в секунду.

Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек. Как заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах остаются 108 человек, повреждены кровли почти 250 домов, свыше 130 опор освещения, около 2 тысяч автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев.