Эксперт рассказал о ситуации с онкобольными в России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Около 2,5 миллионов россиян, больных онкологией, живут с высоким риском смерти, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Эдуард Гаврилов.

"Порядка 2,5 миллионов россиян живут с высочайшим летальным риском по онкологии", — сказал Гаврилов в ходе круглого стола на тему "Сохранение качества жизни онкологических пациентов РФ".

По его словам, ежегодно порядка 500 тысяч граждан заболевают онкологией. "В среднем где-то порядка 280 тысяч ежегодно умирают и, к сожалению, около 100 тысяч умирают в течение первого года, после того, как был поставлен страшный диагноз — это, конечно, очень пугающие цифры", — подчеркнул Гаврилов.

При этом он отметил, что многое делалось и делается в интересах отрасли, в интересах онкобольных, но в тоже время проблемы остаются. "Что касается модернизации, то очень много сделано, но в тоже время в ряде регионов онкодиспансеры так и не дождались ремонта, скажем, в Калининградской области вообще отсутствует учреждение второго уровня — онкодиспансер… это, конечно, ненормальная ситуация", — пояснил Гаврилов.

По его мнению, решение убрать общий анализ крови, общий анализ мочи и химический анализ крови с первого этапа диспансеризации было ошибочным и исключило возможность заподозрить онкологию еще на этапе посещения терапевта.

"На мой взгляд, не очень правильно то, что и с первого этапа диспансеризации убирается общий анализ крови, общий анализ мочи и химический анализ крови… Здесь присутствуют врачи, я думаю, все понимают, что значит общий анализ крови в руках опытного терапевта — всегда есть возможность заподозрить онкологию, скорость оседания эритроцитов по гемоглобину. На мой взгляд, это, конечно, неправильно", — сказал Гаврилов.

"Председатель исполнительного оргкомитета "Движения против рака" Николай Дронов говорит о том, что, к сожалению, только 25% онкобольных получают лекарства бесплатно. Это, конечно, очень и очень печально", — заключил Гаврилов, отметив, что онкологические пациенты во многом беззащитны.