В Московском дворце пионеров отметят день бурятской культуры

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 3 июня в столице отметят день бурятской культуры Зунай наадан. Праздник состоится в Московском дворце пионеров в рамках детского фестиваля национальных культур "Мой дом — Москва", сообщает mos.ru.

На спортивных площадках пройдут соревнования по волейболу, футболу, армрестлингу, стрельбе из лука и женскому футболу. Гости мероприятия смогут принять участие в шахматных состязаниях и сыграть в настольный теннис.

Программу праздника дополнит концерт с участием артистов из Бурятии и Калмыкии.

Московский детский фестиваль национальных культур "Мой дом — Москва" проводится с сентября 2016 года по инициативе национальных общественных объединений столицы. Его цель — воспитание в детях и молодежи уважения к историческому многонациональному наследию и культурным ценностям народов России.