Столичные школьники заняли призовые места в фестивале "Мелодика поколений"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пятый Международный музыкальный детский фестиваль "Мелодика поколений" прошел в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает mos.ru.

Более 200 школьников участвовали в поэтическом конкурсе "Приветственная ода музыке" и конкурсе юных фотографов "Поймай мелодию". 19 лучших снимков было представлено в Малахитовом зале дворца.

Победителями и призерами творческих конкурсов стали девять школьников из Москвы. Их поздравили руководитель Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля Вера Крылова и начальник управления заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Надежда Филиппова.