Аксенов пообещал не допустить незаконной застройки Тихой Бухты в Коктебеле

СУДАК, 30 мая — РИА Новости (Крым). Власти Крыма не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле (городской округ Феодосия). Об этом на выездном заседании Совета министров РК в Судаке заявил глава Республики Сергей Аксенов.

На днях у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в Коктебеле было остановлено строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Власти Феодосии заявили, что заказчик объекта проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.

"Глава администрации (Феодосии, Станислав Крысин — ред.) прямую задачу имеет воспрепятствовать и блокировать физически эту стройку (в Тихой бухте – ред.), если необходимость такая будет. На сегодняшний день все способы борьбы хороши. Но никакой застройки (Тихой бухты — ред.) мы не допустим", — заверил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что власти решат проблему самостроев в Тихой бухте. "Уверен, коллеги, что мы с этими самостроями справимся. Я лично в этом не сомневаюсь. Усилия правоохранительных органов и совместно с исполнительными органами власти, и законодательными, Государственным Советом (Крыма — ред.), дадут свои плоды", — отметил Аксенов.

Вместе с тем глава РК поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ. "Спасибо Дмитрию Константиновичу Киселеву, он выпустил сюжет на центральном телевидении, это привлечет внимание наших коллег из федеральных министерств, чтобы окунулись в глубину проблемы", — сказал Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке.

Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения.

В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

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