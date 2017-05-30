Минкавказа не получало представление СП о закупках дорогой техники

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минкавказа не получало представление Счетной палаты о закупках дорогостоящей бытовой техники с избыточными потребительскими свойствами, сообщили РИА Новости в министерстве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Голикова: Минкавказ и Минвостокразвития неэффективно расходуют ресурсы "Представление Счетной палаты РФ в министерство не поступало. Соответствующие комментарии будут даны Минкавказа России после поступления официального документа", — сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее в Счетной палате сообщили, что Минкавказа продолжает приобретать дорогостоящую бытовую технику с избыточными потребительскими свойствами, несмотря на принимаемые правительством меры по оптимизации расходов бюджета. Речь идет, например, о телевизоре с изогнутой формой экрана, разрешением 4K, светодиодной подсветкой LED и стереозвуком. По данным Счетной палаты, в 2016 году министерство приобрело бытовую технику с нарушением требований по нормированию на сумму 2,5 миллиона рублей. Также Счетная палата сообщила о превышениях министерством лимита по использованию служебного автотранспорта, что привело к дополнительным расходам федерального бюджета на сумму 5,4 миллиона рублей.