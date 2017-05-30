Аэропорт "Пулково" готов к приему гостей ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Аэропорт "Пулково" готов к приему участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"На период проведения форума все службы аэропорта "Пулково" переведены в усиленный режим работы, действуют усиленные меры безопасности, выделена дополнительная смена персонала", — говорится в сообщении.

За два дня до начала ПМЭФ уже получены заявки на обслуживание в "Пулково" 220 воздушных судов (свыше 400 взлетно-посадочных операций) деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту, что на 10% больше, чем в прошлом году. В настоящее время заявки продолжают поступать. Основное прибытие гостей ПМЭФ в аэропорт ожидается 31 мая, накануне открытия форума.

На период проведения форума на подъезде к "Пулково" организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта. С 31 мая по 3 июня между "Пулково" и центральной площадкой форума будут курсировать регулярные шаттлы, интервал движения составит 30 минут.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более 5 тысяч человек.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.