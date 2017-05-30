Шестая "Битва умов" - для студентов Сибири и Урала

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 15 июня 2017 года стартует первый тур шестой сессии интеллектуального конкурса "Битва умов", организуемого компанией "Иннопрактика" для студентов старших курсов российских вузов. Темой тура станет промышленная робототехника.

К участию в конкурсе приглашаются студенты 3-6 курсов – экономисты, программисты и инженеры, обучающиеся в вузах Сибирского и Уральского федеральных округов России.

Конкурсантов, прошедших первый отборочный онлайн-тур, ждет насыщенная программа: командообразующий тренинг и очный второй тур с мастер-классами и решением практических задач в области роботизации производства. Итогом тренинга станет формирование шести междисциплинарных команд из студентов различных вузов и специальностей.

12 сентября состоится торжественный финал, в ходе которого команды презентуют свои проекты экспертной комиссии из представителей науки, бизнеса, инвестиционных компаний и институтов развития. По итогам финала каждый участник команды, занявшей 1, 2 или 3 призовое место, получит денежный приз размером 100, 50 или 30 тысяч рублей соответственно. Кроме того, участники, проявившие себя в ходе конкурса, могут стать обладателями специальных призов – стажировок и обучения в компаниях-партнерах проекта.

Все очные этапы конкурса пройдут в Екатеринбурге; оплату проезда и проживания конкурсантов (за исключением конкурсантов, проживающих в г. Екатеринбурге и Свердловской области) берут на себя организаторы.

Напомним, "Битва умов" – это образовательный проект, который реализуется "Иннопрактикой" с 2015 года с целью развития предпринимательских талантов молодежи в сфере инноваций. Первые четыре конкурса состоялись в Москве, с 2017 года проект начинает свое развитие в регионах России. В этом году региональные сессии конкурса пройдут в городах Ульяновске и Екатеринбурге.

Конкурс предоставляет студентам уникальную возможность получить практические навыки технологического предпринимательства, познакомиться с профессионалами инновационного бизнеса, приобрести опыт работы в команде, а также ценные рекомендации от экспертов и инвесторов конкурса. Генеральный партнер шестой сессии конкурса – АО "Газпромбанк", официальный партнер – ГК "Росатом", специальный партнер – Уральский федеральный университет.