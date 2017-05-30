Москалькова прокомментировала слова Макрона о ситуации с правами геев в РФ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает правомерным беспокойство президента Франции Эмануэля Макрона относительно соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне.

Ранее Макрон сообщил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал ситуацию с сексменьшинствами в Чечне, договорился совместно отслеживать ситуацию с ЛГБТ в России.

"Международная организация, как и любая другая страна, вправе озаботиться защитой прав и свобод человека и гражданина… Это диалог. Главное, чтобы этот диалог был непредвзятым, искренним и основанном на принципах гуманизма, справедливости и желании защитить людей. А мы тоже открыты к диалогу", — заявила Москалькова журналистам во вторник, отвечая на вопрос, не является ли интерес главы Франции вмешательством во внутренние дела РФ.

Омбудсмен отметила, что, в частности, она сама озабочена нарушением прав людей в других странах, например, соблюдением прав беженцев на территории Европы.

"Ко мне по этому вопросу обратился (генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн) Ягланд. Я с ним в диалоге. И я ему направляю данные, если его это беспокоит, полученные мною в результате тех проверок, которые в том числе и по моим ходатайствам осуществляются", — сказала она.

Ранее Ягланд приветствовал намерение Москальковой направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании гомосексуалистов в регионе.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в минувшую пятницу опубликовала доклад о преследовании геев в Чечне, он основан на интервью с потерпевшими мужчинами, журналистами и экспертами, которые занимались вопросами потерпевших.