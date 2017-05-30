Коррекционный центр для детей с аутизмом заработал в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая — РИА Новости. Коррекционный центр "Азимут", предназначенный для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), открылся в Архангельске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"В Архангельске состоялось официальное открытие коррекционного центра "Азимут" для детей, которые страдают аутизмом. Первые занятия в центре начались 2 мая, сейчас он принял уже более 25 детей из разных районов Поморья", — сказал собеседник агентства.

Главной задачей центра станет формирование у детей навыков поведения в быту и учебе, коррекция нежелательного поведения, оказание психолого-педагогической поддержки родителям.

"Сегодня в таком центре нуждаются не только жители Архангельска и соседних территорий. Нужно думать, как сделать его региональным, как организовать занятия для детей с родителями из отдаленных районов с размещением в социальной гостинице или хостеле. Это должно стать следующим этапом развития проекта", — цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Центр площадью 140 квадратных метров оснащён современной мебелью и техникой, специальными дидактическими и наглядными материалами, спортивным инвентарем, игрушками. В нем работают восемь педагогов: дефектологи, психологи, специалист по адаптивной физкультуре и арт-терапии, воспитатель и музыкальный работник. Для каждого ребёнка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа занятий. Все занятия проходят бесплатно. В настоящее время в Архангельской области насчитывается свыше 280 детей с РАС, добавили в пресс-службе.

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