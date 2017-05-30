Глава думского комитета считает избыточным создание совета блогеров при ГД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предложение о создании совета блогеров при комитете Госдумы по информационной политике является избыточным, заявил во вторник глава комитета Леонид Левин.

Ранее телеканал RT сообщил, что член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов (ЛДПР) предложил создать совет популярных блогеров при комитете по информполитике. По мнению депутата, блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в Думе законопроектах, но и участвовать в обсуждении инициатив.

"В настоящее время при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи активно работает экспертный совет, в который входят более 100 человек. Среди них те, кто представляет позицию государственных органов, организаций и компаний, работающих в сфере интернета, СМИ, различные эксперты, видные юристы, специалисты в области IT. При этом никакого разделения по роду деятельности нет, в связи с чем создание специальных комиссий представляется избыточным", — сказал Левин, комментируя предложение Власова.

Глава комитета посоветовал коллеге Власову предложить конкретные кандидатуры, которые при наличии рекомендации депутата могут быть рассмотрены в соответствии с существующим регламентом для включения в состав экспертного совета. При этом, Левин подчеркнул, что такие люди, в первую очередь, должны быть компетентны, профессиональны и полезны для законотворческой работы.

"Сегодня комитет, как и Государственная Дума в целом, руководствуется принципами открытости. В настоящее время любой блогер, даже если он не является членом экспертного совета, может обращаться в комитет напрямую и озвучить свою позицию по тому или иному законопроекту. Это мнение будет учтено в работе", — заключил глава комитета.