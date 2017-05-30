На суд Госдумы: адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин подал жалобу на депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Юрист направил письмо спикеру парламента Вячеславу Володину.
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Ранее Добрынин направил запрос в комиссию Госдумы по этике. По его словам, обращение было отправлено заказным письмом и вручено сотруднику "по доверенности", на уведомлении о вручении проставлен штамп: "сдано в отдел прохождения документов".
Однако позднее в думской комиссии заявили, что не получали жалобу. Адвокат Учителя предположил, что его запрос потеряли.
Причина конфликта депутата и режиссера
Спор между Учителем и Поклонской начался в октябре прошлого года, когда режиссер анонсировал выход своего нового фильма "Матильда" о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.
В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.
Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.
На прошлой неделе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку компании Алексея Учителя. Тогда адвокат режиссера заявил, что действия правоохранительных органов связаны с запросом Поклонской по фильму "Матильда".
"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.
Депутат добавила, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.
Позиция режиссера
В пятницу Алексей Учитель обвинил Поклонскую в злоупотреблении своим положением.
Учитель также выразил надежду, что Госдума сможет повлиять на Поклонскую.
"Мы уже обращались в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить деятельность депутата Поклонской, но, к сожалению, так и не получили никакого ответа. Надеемся, что коллеги Поклонской из Госдумы призовут ее действовать в рамках правил, которые присущи этике депутата", — пояснил он.
"Я абсолютно искренне говорю, я не вижу. Ведь парадокс в том, что, я уверен, не было бы запросов лично депутата Поклонской, не было бы никаких проверок. Я не вижу никакого ущемления лично себя, нашей картины со стороны официальных властей. Не вижу и не чувствую", — отметил Алексей Учитель.
Позиция власти
Вячеслав Володин уже комментировал скандал вокруг фильма Учителя. По словам спикера Госдумы, запросы Поклонской в правоохранительные органы являются личной инициативой депутата.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о налоговой проверке в компании Учителя, заявил, что давление на творчество "абсолютно недопустимо".
"Но, вместе с тем, контрольные органы, налоговые органы тоже выполняют свою работу. И сама по себе проверка — здесь нужно в конкретных случаях смотреть, насколько она обоснована — сама по себе проверка не является чем-то страшным или методом давления", — отметил пресс-секретарь президента.