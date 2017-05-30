На суд Госдумы: адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин подал жалобу на депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Юрист направил письмо спикеру парламента Вячеславу Володину.

В обращении адвокат попросил спикера Госдумы организовать проверку действий Поклонской. По мнению Добрынина, в ее работе "усматриваются нарушения правил депутатской этики".

Ранее Добрынин направил запрос в комиссию Госдумы по этике. По его словам, обращение было отправлено заказным письмом и вручено сотруднику "по доверенности", на уведомлении о вручении проставлен штамп: "сдано в отдел прохождения документов".

Однако позднее в думской комиссии заявили, что не получали жалобу. Адвокат Учителя предположил, что его запрос потеряли.

Причина конфликта депутата и режиссера

Спор между Учителем и Поклонской начался в октябре прошлого года, когда режиссер анонсировал выход своего нового фильма "Матильда" о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Премьера картины пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.

Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

На прошлой неделе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку компании Алексея Учителя. Тогда адвокат режиссера заявил, что действия правоохранительных органов связаны с запросом Поклонской по фильму "Матильда".

Сама Наталья Поклонская рассказала журналистам, что отправляла в компетентные органы несколько запросов.

"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.

Депутат добавила, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма.

Позиция режиссера

В пятницу Алексей Учитель обвинил Поклонскую в злоупотреблении своим положением.

"Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм "Матильда", — заявил режиссер, слова которого цитировала пресс-служба компании Sarafan PR.

Учитель также выразил надежду, что Госдума сможет повлиять на Поклонскую.

"Мы уже обращались в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить деятельность депутата Поклонской, но, к сожалению, так и не получили никакого ответа. Надеемся, что коллеги Поклонской из Госдумы призовут ее действовать в рамках правил, которые присущи этике депутата", — пояснил он.

Комментируя скандал вокруг фильма, режиссер заявил, что не чувствует ущемления со стороны официальных властей.

"Я абсолютно искренне говорю, я не вижу. Ведь парадокс в том, что, я уверен, не было бы запросов лично депутата Поклонской, не было бы никаких проверок. Я не вижу никакого ущемления лично себя, нашей картины со стороны официальных властей. Не вижу и не чувствую", — отметил Алексей Учитель.

Позиция власти

Вячеслав Володин уже комментировал скандал вокруг фильма Учителя. По словам спикера Госдумы, запросы Поклонской в правоохранительные органы являются личной инициативой депутата.

"Это действительно право депутатов, закрепленное федеральным законодательством и конституцией… Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию", — говорилось в заявлении спикера, которое было опубликовано в Twitter нижней палаты парламента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о налоговой проверке в компании Учителя, заявил, что давление на творчество "абсолютно недопустимо".

"Но, вместе с тем, контрольные органы, налоговые органы тоже выполняют свою работу. И сама по себе проверка — здесь нужно в конкретных случаях смотреть, насколько она обоснована — сама по себе проверка не является чем-то страшным или методом давления", — отметил пресс-секретарь президента.